Covid Campania, il bollettino: 3.839 casi su 20.702 tamponi

Salgono i casi di coronavirus in Italia e circolano ipotesi su come contenere – di nuovo – i contagi. Questi scenari si leggono nella bozza di circolare stilata dal Ministero della Salute il 30 settembre scorso, dal titolo “Indicazioni per la gestione dell’epidemia SARS-CoV-2 nella stagione autunno inverno 2022-2023”