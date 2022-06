Elezioni in Campania, con raggiungimento quorum eletti sette sindaci

Si tratta dei comuni in cui è stata presentata una sola lista e quindi un solo candidato sindaco. Sono paesi sotto i 15mila abitanti per i quali la norma prevede che per l'elezione dell'unico candidato sindaco e di tutti i candidati della lista presentata sia sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori

In Campania sono sette i candidati che, una volta raggiunto il quorum alle ultime elezioni Comunali (LO SPECIALE - I RISULTATI), sono certi dell'elezione a sindaco. Si tratta dei comuni di Capriglia Irpina (candidato Nunziante Picariello) e Flumeri (candidato Angelo Antonio Lanza) in provincia di Avellino, Vairano Patenora (candidato Stanislao Supino) in provincia di Caserta, Lettere (candidata Anna Amendola) in provincia di Napoli, Buonabitacolo (candidato Giancarlo Guercio), Cicerale (candidato Giorgio Ruggiero) e Sant'Arsenio (candidato Donato Pica) in provincia di Salerno.