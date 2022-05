Avellino, calciatore denudato dagli ultras dopo il match con il Foggia

Il giocatore è stato raggiunto per strada mentre lasciava lo stadio a seguito della sconfitta in casa dello scorso 4 maggio. L'atleta è stato costretto a spogliarsi perché, secondo i tifosi, non sarebbe stato degno di portare i colori della squadra

Tre tifosi dell'Avellino sono stati arrestati e posti ai domiciliari per l'aggressione a Claudiu Micovschi, ala sinistra di 23 anni dell'Avellino, bloccato per strada, minacciato e denudato da un gruppo di ultras a seguito della partita in casa con il Foggia dello scorso 4 maggio, persa dagli irpini per 2 a 1. Il giocatore è stato costretto a spogliarsi perché, secondo i tifosi fermati, non sarebbe stato degno di portare i colori della squadra. All'Avellino, nella gara di play off di serie C con i pugliesi, sarebbe bastato anche un pareggio per nutrire ancora la speranza di una promozione in serie B.