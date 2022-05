De Luca assente a Forum Sud, Carfagna replica: “Prenda un Maalox”

"Non ho tempo da perdere"

Il presidente campano ha poi rincarato la dose: "Vedo anche che è in programma un'altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per discutere. Visto che i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono, mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico anzi criptopartitico. Se è così - ha concluso - non va bene o per lo meno non mi interessa, ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho".

La risposta del ministro

La replica di Carfagna è arrivata a stretto giro di posta. Il ministro ha pubblicato su Twitter la foto di una confezione di Maalox, medicinale contro il bruciore e l’acidità di stomaco, commentando così: ”Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere”.