Camorra, terzo agguato in tre giorni a Napoli: un ferito

Terzo agguato in tre giorni nella zona occidentale di Napoli, tra Pianura e Soccavo. A essere ferito stanotte è stato Mattia Perfetto, figlio del boss Vitale e considerato un esponente di spicco del clan Carillo-Perfetto di Pianura. L'uomo è stato ferito a un braccio da un colpo di pistola mentre era su uno scooter in via Cintia a Fuorigrotta.

Il precedente

A quanto si è appreso, già alcuni mesi fa Perfetto era finito nel mirino dei killer. In quel caso, in via Evangelista Torricelli, volevano ucciderlo: a terra oltre dieci bossoli. Secondo le indagini i Perfetto sono in lotta per il controllo dell'area di Pianura contro gli Esposito-Marsicano ma non si esclude che il ferimento di Perfetto sia collegato a quanto accaduto a Soccavo nelle ore precedenti con il ferimento di Antonio Ernano, cognato di Alfredo Vigilia, e l'omicidio di Emmanuele De Angelis per l'alleanza tra i Carrillo-Perfetto e i Vigilia.