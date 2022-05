Napoli, agguato nel quartiere Soccavo: ferito 45enne

Ferito a un gluteo, è stato trasportato all'ospedale San Paolo in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Un uomo di 45 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Napoli in via Vicinale Palazziello, nel quartiere Soccavo. Trasportato all'ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono gravi.

L'agguato

L'uomo, pregiudicato, è stato ferito a un gluteo in circostanze che non sono state ancora chiarite, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un agguato. Sono stati trovati dei bossoli, al vaglio ora della polizia scientifica. Sul fatto indagano i carabinieri