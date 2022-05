Al porto di Napoli la Truman, portaerei militare degli Stati Uniti

La portaerei statunitense classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) è al porto di Napoli per una sosta programmata. "Questa è la prima visita di una portaerei della Marina Statunitense a Napoli negli ultimi sei anni ed è anche un'opportunità per consolidare i rapporti con uno dei Paesi fondatori della Nato nonché alleato cruciale. Si tratta della seconda sosta in Italia dall'inizio del 2022 dopo la visita al porto di Trieste il 23 aprile scorso", si legge in una nota.

La vicenda

"L'amicizia con l'Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno," ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante del Carrier Strike Group 8. "La partnership tra il Carrier Strike Group della Harry S. Truman e la Marina Militare Italiana è stata cruciale per il successo di questo dispiegamento, e l'opportunità che avranno i nostri marinai di vivere in prima persona e approfondire la conoscenza della storia e della ricca cultura di questo Paese accresce ulteriormente il nostro forte legame." I forti legami di partnership già esistenti sono ancora più sentiti a Napoli, che ospita il comando delle Forze Navali USA in Europa e Africa/Sesta Flotta (NAVEUR-NAVAF/SIXTHFLT) e il comando delle Forze Alleate (JFC) Nato a Napoli. Per la sede centrale di comando e controllo della Marina USA in Europa, questa visita accresce l'importanza strategica del rapporto Stati Uniti-Italia. Un gruppo di marinai della Truman, del Carrier Air Wing (CVW) 1, del Destroyer Squadron (DESRON) 28, e del Carrier Strike Group (CSG) 8 parteciperanno in un'attività di pulizia e manutenzione dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in ordine di grandezza dell'Impero Romano, che fu anche teatro delle gesta di Spartaco. "Siamo fortunati ad avere queste opportunità per apprendere fatti storici e allo stesso tempo metterci al servizio della comunità internazionale," ha affermato il Capitano di Corvetta Steven Hervey, primo assistente del dipartimento del ministero religioso del comando. L'Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG) è attualmente in dispiegamento programmato nell'area di operazioni della Sesta Flotta in supporto alla sicurezza e alla stabilità marittima, anche allo scopo di rassicurare Alleati e Partner in Europa e Africa.