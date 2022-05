Al Cardarelli pronto soccorso ancora affollato: 180 arrivi in 24 ore

Per cercare di contenere l’emergenza, l’ospedale avrebbe optato per il trasferimento dei ricoverati Covid, non in terapia intensiva, in altre strutture, su tutte il Cotugno, per liberare personale e rafforzare la lungodegenza del pronto soccorso

File di pazienti, malati in barella parcheggiati in attesa del proprio turno, medici allo stremo che firmano un 'preavviso' di dimissioni. È ancora difficile la situazione al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 180 nuovi arrivi. Una crisi legata non solo all’affluenza sopra alla norma, ma anche all’inadeguatezza dell’organico, con 25 dei 43 medici che ora minacciano di andarsene. Per cercare di contenere l’emergenza, l’ospedale - secondo quanto appreso dall’ANSA - avrebbe optato per il trasferimento dei ricoverati Covid, non in terapia intensiva, in altre strutture, su tutte il Cotugno, per liberare personale e rafforzare la lungodegenza del pronto soccorso. Circa il 40% delle persone, infatti, vuole il ricovero e presenta comorbidità in diversi organi. Ieri i Nas hanno eseguito un’ispezione al Cardarelli per verificare l'eventuale criticità dell'assistenza sanitaria.