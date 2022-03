Donna morta in un incendio a Napoli, fermato il compagno

I carabinieri della stazione Borgo Loreto di Napoli, su delega della Procura, hanno sottoposto a fermo un uomo, Dmytro Trembach, cittadino ucraino, per l'omicidio di Anastasiia Bondarenko, 23 anni, trovata senza vita il 10 marzo scorso a seguito di un'incendio in un'abitazione in vico I Sant'Antonio Abate, a Napoli.

Secondo le indagini l'uomo avrebbe causato la morte della 23enne, sua connazionale e con cui aveva una relazione, appiccando le fiamme nell'appartamento dove la giovane viveva insieme con la figlia di 5 anni, che venne tratta in salvo, e altri cittadini ucraini.