Incendio in un appartamento a Napoli, morta giovane madre

Una ragazza di 23 anni di nazionalità ucraina è morta in un incendio divampato stamattina in un appartamento al secondo piano in Vico Sant'Antonio Abate, nella zona del Borgo Sant' Antonio, a Napoli. La donna, Anastasiia Bondarenko, arrivata in Italia circa due mesi fa, era in casa insieme alla figlia di 5 anni. La bambina è stata messa in salvo e non ha riportato conseguenze. Sembra che in casa vi fosse anche un'altra persona, che è riuscita a salvarsi insieme alla bimba.

L'incendio

Le fiamme - secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri, sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo - si sarebbero sviluppate per cause accidentali nell'abitazione, quasi completamente distrutta dalle fiamme. I carabinieri della Compagnia Stella stanno indagando per chiarire la dinamica dell' accaduto.