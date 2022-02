Ucraina, Campania: 35enne tra volontari Brigata Internazionale

L’uomo è in attesa dei documenti per partire: “Non sono Rambo, parto per difendere gli ideali e soprattutto i bambini”

"Né soldi, né gloria: non sono Rambo, anche se ho esperienze militari e di antiterrorismo, parto per difendere gli ideali e soprattutto i bambini". Lo afferma Francesco - il nome è di fantasia per garantire l'anonimato - 35 anni e originario della Campania, che ha deciso di arruolarsi tra i volontari della Brigata Internazionale in Ucraina ((IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV). Francesco è in attesa dei documenti per partire.