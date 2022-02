Ucciso a colpi pistola a Cervinara, fermati i due presunti killer

I due sospettati sono un 20enne e un 30enne del posto, intercettati dai carabinieri ad Arienza, in provincia di Caserta

Sono stati fermati i due presunti killer di Nicola Zeppitelli, il 40enne che gestiva un circolo ricreativo di Cervinara (Avellino) ucciso ieri pomeriggio a colpi di pistola in via Loffredo, nel centro storico del comune della Valle Caudina. I due sospettati sono un 30enne e un 20enne, entrambi di Cervinara, intercettati dai carabinieri ad Arienzo, in provincia di Caserta.

L'omicidio

L'uomo, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato ucciso all'esterno del circolo, raggiunto da alcuni colpi all'addome. A quanto si apprende, ci sarebbe stata una colluttazione prima che uno dei due assassini aprisse il fuoco da distanza ravvicinata con una pistola di piccolo calibro. I due erano arrivati sul posto a bordo di un'auto con la quale si sono poi date alla fuga dopo la sparatoria. Zeppitelli è stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita ma è poi deceduto per le gravi ferite riportate. La vittima era nota alle forze dell'ordine.