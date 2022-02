Scuola: studenti in piazza a Napoli, "Non si può morire studiando"

Cronaca

Al via alcune delle manifestazioni studentesche previste in oltre 40 città italiane nella giornata di oggi, venerdì 18 febbraio. Al centro della protesta ci sono soprattutto l’alternanza scuola-lavoro e, più genericamente, tutte le situazioni in cui gli studenti iniziano a lavorare come parte del loro progetto formativo. Tensioni a Torino dove sono rimasti feriti almeno 4 agenti durante gli sconti con i manifestanti che hanno tentato di irrompere in Confindustria