Covid, Juve-Napoli: per l'Asl il club azzurro può partire per Torino

Il Napoli dovrà "attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio", è quanto ordinato dall'Asl Napoli 1 che ha concluso il controllo epidemiologico con il Dipartimento di prevenzione sul club azzurro. I giocatori che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino o la seconda da meno di quattro mesi oggi possono partire per Torino per il match di domani contro la Juventus, chi non ha questi requisiti dovrà stare in quarantena mentre chi è positivo al virus è sottoposto ad isolamento.