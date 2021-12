Commerciante ucciso a Boscoreale, oggi i funerali di Antonio Morione

Si svolgeranno questo pomeriggio, a partire dalle 16:30, nel santuario dello Spirito Santo, conosciuto anche come chiesa del Carmine, a Torre Annunziata (Napoli) i funerali di Antonio Morione, il titolare della pescheria ''Il delfino'' di Boscoreale assassinato la sera del 23 dicembre durante una sparatoria seguita ad un tentativo di rapina avvenuta nella sua attività commerciale. (L'OMICIDIO - IL TESTIMONE) Da quanto si apprende, ad officiare al rito funebre sarà l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, insieme a don Pasquale Paduano. Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Vincenzo Ascione, oggi in occasione delle esequie del 41enne è stato proclamato il lutto cittadino.