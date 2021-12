Boscoreale, commerciante reagisce a rapina in pescheria e viene ucciso

Ucciso per aver reagito a una rapina. Ha perso la vita così Antonio Morione, di 41 anni, titolare di una pescheria a Boscoreale, in provincia di Napoli. L'uomo è morto nella tarda serata di ieri, raggiunto da colpi di pistola. I fatti sono avvenuti in via Giovanni della Rocca. I banditi hanno rapinato l'esercizio commerciale con le armi in pugno. Il titolare ha reagito, inseguendo poi i rapinatori. I banditi, per evitare di essere raggiunti, hanno sparato verso l'uomo alcuni colpi che lo hanno ferito gravemente. L'uomo è morto poco dopo essere stato portato in ospedale. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.