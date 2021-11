Ragazzi uccisi a Ercolano, camionista interrogato per due ore dal gip

È durato circa due ore l'interrogatorio di garanzia di Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni accusato di duplice omicidio aggravato per aver ucciso a colpi di pistola due giovani di Portici (in provincia di Napoli), Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, di 26 e 27 anni, che, secondo quanto finora da lui stesso sostenuto, aveva scambiato per ladri. La tragedia si è verificata ad Ercolano, in provincia di Napoli, in località San Vito, la notte tra giovedì e venerdì scorsi, davanti all'abitazione del camionista che ora è accusato. Il gip Carla Sarno si è riservata la decisione sulla convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli. Decisione che potrebbe arrivare nel pomeriggio. Intanto, assistiti dal loro legale di fiducia, l'avvocato Maurizio Capozzo, anche i familiari di Tullio Pagliaro (la madre, il padre, la sorella insieme con lo zio) sono stati lungamente ascoltati dai carabinieri.