Duplice Omicidio a Ercolano, si attende il provvedimento di fermo

I due giovani, incensurati, sarebbero stati scambiati per ladri d'auto dal 53enne, autotrasportatore, già di recente vittima di un furto

Si trova ancora in caserma Vincenzo Palumbo, 53 anni, l'uomo che avrebbe esploso i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni. I due giovani, incensurati, sarebbero stati scambiati per ladri d'auto dal 53enne, autotrasportatore, già di recente vittima di un furto. Nei confronti di Palumbo dovrebbe essere emesso a breve un provvedimento di fermo per duplice omicidio. (IL DUPLICE OMICIDIO)