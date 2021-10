Due giovani uccisi a colpi d'arma da fuoco a Ercolano

Due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due studenti incensurati. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia intorno all'una. Gli investigatori escludono che si tratti di un agguato di camorra, mentre si fa sempre più consistente l'ipotesi che i due giovani siano stati scambiati per ladri e qualcuno abbia aperto il fuoco contro di loro. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La dinamica

I carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi erano in auto quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto è abbastanza lontana dal centro di Ercolano e isolata. Ieri sera - con molta probabilità - si sono recati ad un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo dell'omicidio. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto. A quel punto qualcuno avrebbe aperto il fuoco contro di loro temendo di trovarsi dinanzi a due ladri.