Incendio in un deposito tir nell'Avellinese, 12 mezzi distrutti

Un incendio è divampato la scorsa notte a Montefredane (Avellino), in un deposito di autoarticolati dell'azienda di trasporti Baco Trans situato in via Provinciale, frazione Arcella. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino con due squadre supportate da quattro autobotti. A seguire sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno.

In tutto sono dodici gli automezzi rimasti danneggiati nell'incendio, che si ritiene di natura dolosa, di cui sei carichi. Non si segnalano feriti.

Avviato monitoraggio ambientale

Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal comandante Mario Bellizzi. La messa in sicurezza dell'intera area è ancora in corso. L'Arpac ha avviato il monitoraggio ambientale in seguito alla nube di fumo che ha interessato per ore l'intera zona del Nucleo industriale di Avellino. Il sindaco di Montefredane, con una ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani, il divieto di frequentare giardini e strutture sportive all'aperto e quello di raccolta dei prodotti agricoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino.