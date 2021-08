Caso Tiziana Cantone, il perito: “Fu strangolata, non si suicidò”

Secondo il professor Mariano Cingolani, in passato consulente nel processo Kercher, la 31enne non si sarebbe impiccata ma sarebbe stata strangolata con una sciarpa. Si indaga per omicidio volontario

Ci sarebbe una possibile svolta nel caso della morte di Tiziana Cantone , la 31enne di Mugnano (Napoli) trovata senza vita nella sua abitazione nel settembre del 2016 dopo la diffusione online di alcuni suo video privati sessualmente espliciti. Stando a quanto riporta Fanpage, dalla perizia eseguita dal professor Mariano Cingolani, docente ordinario di Medicina Legale dell'Università di Macerata, è emersa una nuova ipotesi, secondo la quale la donna non si sarebbe suicidata, come ritenuto finora, bensì sarebbe stata strangolata con una sciarpa pashmina.

Si indaga per omicidio volontario

Revenge porn, Tiziana Cantone sarà riesumata in indagini per omicidio

Secondo il perito, in passato consulente anche nel processo Meredith Kercher, le due ferite presenti sul collo della 31enne sarebbero compatibili con lesioni avvenute in due momenti diversi, riconducibili l’una all’impiccamento, l’altra, poco sotto la prima, allo strangolamento. Per l’esperto, dunque, la donna sarebbe stata uccisa e il suicidio potrebbe essere stato inscenato per coprire il delitto. Gli inquirenti indagano ora anche per omicidio volontario. Titolare dell’inchiesta è il sostituto procuratore di Napoli Giovanni Corona, che aveva disposto la riesumazione del corpo di Cantone.