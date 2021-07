Napoli, il turismo riparte dalle Catacombe di San Gennaro. Video

Napoli torna a popolarsi di turisti e visitatori con le Catacombe di San Gennaro che sono passate da 0 a 160mila visitatori l’anno. Il Rione Sanità, da luogo degradato, grazie ad una forte azione sociale è diventato luogo di rinascita culturale e turistica della città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le nuove regole, in vigore dal prossimo 6 agosto, che prevedono l'utilizzo del Green Pass per accedere anche ai luoghi di cultura portano gli stessi turisti a riflettere sull'uso della certificazione: “Credo sia giusto perché dà una maggiore sicurezza e dobbiamo uscire da questa situazione”, commenta un visitatore. “Penso che chi è vaccinato debba essere più libero di muoversi – spiega invece un altro turista prima di aggiungere - Non si possono però vietare le cose agli altri”.