Capri, bus precipita su stabilimento balneare: ipotesi malore autista

Per 15 pazienti - spiega in una nota l'Asl Napoli 1 Centro - è stato necessario il trasferimento in un'area dedicata dell'ospedale del Mare a Napoli, ad eccezione di due pazienti pediatrici già trasferiti per competenza all'ospedale Santobono Condividi:

Un morto e 23 feriti. Questo è il bilancio dell'incidente accaduto a Capri ieri mattina. Un bus è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido "Le Ondine". La vittima è l'autista: Emanuele Melillo di 33 anni. (LE FOTO) I 15 pazienti - spiega in una nota l'Asl Napoli 1 Centro - per i quali è stato necessario il trasferimento sulla città di Napoli sono stati accolti in un'area dedicata dell'ospedale del Mare, ad eccezione di due pazienti pediatrici già trasferiti per competenza all'ospedale Santobono. Hanno riportato politraumi con fratture multiple, sospette lesioni vascolari dei distretti toracoaddominali, policontusioni multiple, escoriazioni multiple, ferite lacero contuse. L'Asl Napoli 1 Centro ha predisposto anche un servizio di supporto psicologico per ridurre il rischio di disturbi post-traumatici. Gli otto pazienti con problematiche meno gravi hanno rifiutato il ricovero.

©Ansa

La ricostruzione dell'incidente Il minibus era in salita e procedeva a velocità normale dal porto di Capri ad Anacapri, poi d'improvviso ha sbandato leggermente verso destra, poi a sinistra e lentamente avrebbe sfondato la ringhiera e precipitato nel vuoto per almeno 10 metri. Questa la dinamica alla studio dei vigili del fuoco e della polizia che conducono le indagini sull'incidente. Il minibus, dell'azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull'isola ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei qual raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.

©Ansa