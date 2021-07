Covid, De Luca sui vaccini: “Se necessario rinvieremo inizio scuola"

Lo ha dichiarato il governatore della Regione nella consueta diretta settimanale per fare il punto sull'emergenza sanitaria: "Dopo agosto vedremo quando far cominciare l'anno scolastico in base al livello di vaccinazione che avremo della popolazione studentesca. Arriveremo all'immunità di gregge del 70% anche a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico"

"Finora abbiamo fatto in Campania 6,2 milioni di vaccinazioni, nell'ambito di questo bacino 2,7 milioni di cittadini campani hanno avuto la seconda dose, l'obiettivo per fine luglio è di arrivare a tre milioni di campani con la seconda dose". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì. "Proseguiamo così - ha aggiunto - abbiamo rilevato anche una ripresa di vaccinazioni per la prima dose, su cui c'era stato un rilassamento". De Luca ha anche ricordato che la Regione "ha inasprito i controlli a Capodichino e alla stazione ferroviaria. E' assurdo che non ci sia un piano specifico per le forze dell'ordine di controllo del territorio, non capisco come si combatte il virus con controlli zero. All'una di notte nei locali ci sono le feste da ballo, ragazzi che si passano le bottiglie di birra. A volte mi meraviglio non della crescita del contagio, ma che cresca in maniera limitata visto quello che è successo nelle ultime settimane".

Il Green Pass non significa togliere niente a nessuno, ma dare servizi in più a chi dimostra di essersi vaccinato". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì. De Luca ha ricordato anche la card regionale: "a oggi in Campania - ha detto - abbiamo distribuito 700.000 green card a chi ha fatto la seconda dose, abbiamo stampato 2,2 milioni di tessere, che avranno stesso lo valore della green card nazionale. Ricordo che la Green Card nazionale riporta le informazioni della Regione, perché il ministero le chiede a noi. Quindi la carta della Campania ha valore per partecipare a eventi pubblici".

"Dopo agosto vedremo quando far cominciare l'anno scolastico in base al livello di vaccinazione che avremo della popolazione studentesca. Arriveremo all'immunità di gregge del 70% anche a costo di ritardare l'apertura dell'anno scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, precisando che il rinvio servirebbe "a non avere classi in cui magari abbiamo la metà degli studenti in presenza e la metà in dad. Sarebbe un disastro e va evitato in maniera assoluta. Dobbiamo vaccinare tutti a scuola per avere l'immunità di gregge, per non avere proprio la dad: dipende solo da noi avere il 70% della popolazione studentesca vaccinata, usiamo per riuscirci queste giornate di luglio e l'ultima settimana di agosto, poi vedremo. Intanto devo ringraziare il personale scolastico che in Campania è ormai immunizzato al 100%, dando prova di grande responsabilità".

"Il presidente di Confindustria Bonomi ha parlato di vaccinazione obbligatoria sui luoghi di lavoro, mi sembra un'ipotesi seria". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Consultiamo - ha aggiunto - i sindacati ma anche sui luoghi di lavoro dobbiamo pretendere che chi lavora in una comunità rispetti la comunità e si vaccini. Non vedo attentati alle libertà, condivido quindi la posizione di Bonomi integrando la sua proposta con la codecisione con i sindacati".

"Ci sono alcuni politici - ha affermato De Luca - che dicono di voler difendere le attività economiche e invece le danneggiano. Il primo nemico dell'economia è Salvini, ma anche tanti di Fratelli d'Italia, perché le loro posizioni rischiano di far aumentare il contagio e far chiudere di nuovo le attività, pur di lucrare sulla demagogia di breve periodo. L'Italia ha deciso di non rendere più obbligatoria la mascherina all'aperto, per dare un contentino a Salvini abbiamo accelerato la diffusione del covid, tranne in Campania dove è ancora obbligatoria. Nessuno ama portare la mascherina d'estate ma un piccolo sacrificio ci porta un grande beneficio. Quando il segretario della Lega dice che sotto i 40 anni possiamo evitare di fare il vaccino, siamo alla follia, i dati oggi ci dicono che l'età media del contagio è scesa a 28 anni".