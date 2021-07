Covid Campania, il bollettino: 352 casi su 14.790 tamponi

Aumenta il tasso di incidenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania, in questo caso calcolato sui soli tamponi molecolari: i nuovi positivi sono 352 su 8.430 test, con una percentuale del 4,17 contro il 3,17 di ieri. I tamponi totali sono 14.790. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala anche una nuova vittima e un incremento di più 9 dei ricoveri in degenza, a quota 184. L'occupazione delle terapie intensive cala invece di un'unità e si attesta a 12.