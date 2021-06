Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sette i decessi. In merito alla situazione negli ospedali, continuano a diminuire i posti letto occupati in terapia intensiva (20), al pari di quella di degenza (252)

Sale, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 112 i casi positivi su 7.803 tamponi molecolari esaminati. L'indice di contagio è all'1,43%. Sette i decessi. In merito alla situazione negli ospedali, continuano a diminuire i posti letto occupati in terapia intensiva (20), al pari di quella di degenza (252).