Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'indice di contagio è all'1,69%. Otto i decessi. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (20) e in degenza (240)

Continua a salire, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 77 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.582 tamponi molecolari esaminati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:06 - In Campania 77 casi su oltre seimila tamponi molecolari

Continua a salire, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 77 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.582 tamponi molecolari esaminati. L'indice di contagio è all'1,69%. Otto i decessi. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (20) e in degenza (240).