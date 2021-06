Covid Campania, vaccini: stop Asl Napoli 2 su open day Astrazeneca

La somministrazione era prevista dalle 19 alle 23 in nove centri vaccinali in diversi Comuni

Annullato l'Open day

La vaccinazione contro il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA) era prevista dalle 19 alle 23 in nove centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 in diversi Comuni. L'Asl sta ora valutando se siano disponibili abbastanza dosi di Pfizer per convertire la serata e tenerla ugualmente con diverso vaccino.