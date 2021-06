Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 43, quelli nei reparti di degenza 566 mentre il tasso di incidenza scende al 2,64%

Sono 251 nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.473 tamponi molecolari analizzati, il tasso di incidenza è al 2,64%. Nel bollettino dell'Unità di Crisi si registrano anche 16 nuovi decessi e 795 guariti. Sempre positivo il trend per le strutture ospedaliere: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 42, quelli nei reparti di degenza 553. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI)

7:07 - In Campania 251 nuovi casi su 9.473 tamponi molecolari

Sono 251 nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.473 tamponi molecolari analizzati ieri. il tasso di incidenza scende al 2,64%dal 5,19% precedente. Nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi anche 16 nuove vittime e 795 guariti. Sempre positivo il trend per le strutture ospedaliere: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 42 (-1 rispetto al giorno precedente), quelli nei reparti di degenza 553 (-13).