Gragnano, 15enne accoltellato: due arresti per tentato omicidio

Sono indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso con soggetti minorenni i due 18enni, entrambi incensurati, arrestati stamani a Gragnano (in provincia di Napoli) dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L'attività d'indagine ha consentito di accertare il coinvolgimento dei due arrestati nell'accoltellamento del 15enne I.G., avvenuto lo scorso 3 maggio a Gragnano, il cui esecutore materiale, minorenne, è già stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, convalidato dal gip. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Napoli Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria