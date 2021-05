Gragnano, 15enne accoltellato: fermato un minorenne

La vicenda è accaduta lunedì pomeriggio. Sono in corso ulteriori indagini, anche in relazione al movente dell'evento

Indagini lampo sul ferimento di un un ragazzo di 15 anni a Gragnano (Napoli), accoltellato in un'aggressione da parte di sei coetanei: è stato fermato un minorenne gravemente indiziato del reato di tentativo di omicidio. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso. Il 15enne è tuttora ricoverato in ospedale per una ferita che gli ha sfiorato il polmone e un'altra all'addome. Non è in pericolo di vita.

Il fermo dei carabinieri

Il fermato è ritenuto il responsabile materiale dell'accoltellamento del 15enne che, nel pomeriggio di lunedì scorso, nelle vie del centro cittadino di Gragnano, era stato aggredito da un gruppo di sei ragazzi ed era stato colpito con due fendenti alla schiena ed all'addome. Sono in corso ulteriori indagini, anche in relazione al movente dell'evento.