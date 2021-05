Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione negli ospedali, i posti occupati in terapia intensiva sono 116; calano invece in degenza

Sono 1.127 i casi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore su 18.229 tamponi molecolari esaminati. Resta, dunque, stabile la curva dei contagi: l'indice di positività è del 6.18%. Trenta i decessi, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, e 1.953 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, i posti occupati in terapia intensiva sono 116; calano invece in degenza.