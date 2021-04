Napoli celebra il 25 aprile, de Magistris: "Non dimenticare e resistere"

Le parole di de Magistris

Le cerimonie si sono svolte a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, e nel Palazzo della Prefettura "per non dimenticare - ha de Magistris - per resistere e anche per liberarsi dalle oppressioni più recenti, dalle diseguaglianze ai tempi della pandemia, dalle ingiustizie, dalle violenze, dalla malapolitica e si tratta quindi anche di una giornata per riflettere. Non bisogna abituarsi a girarsi dall'altra parte di fronte ai crimini contro l'umanità, da ultimo le decine e decine di morti di migranti nel Mar Mediterraneo".