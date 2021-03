Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.810 i positivi su 16.812 tamponi molecolari esaminati (10,76%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:22 - In Campania 1.810 nuovi casi su 16.812 tamponi

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.810 i positivi su 16.812 tamponi molecolari esaminati (10,76%). Diminuisce il bilancio del morti, mentre aumenta il numero dei guariti (2.003). In merito al report dei posti letto su base regionale balza in avanti sia l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia quella della degenza.