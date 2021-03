Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Campania i nuovi positivi registrati sono 1.313 su 10.671 tamponi molecolari: i sintomatici sono 499. I guariti sono 2.617, per un totale di 216.036, mentre i decessi sono 43. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:24 - In Campania 1.313 casi su oltre 10mila tamponi

In Campania i nuovi positivi registrati sono 1.313 su 10.671 tamponi molecolari: i sintomatici sono 499. I guariti sono 2.617, per un totale di 216.036, mentre i decessi sono 43 (22 nelle ultime 48 ore, 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri). In terapia intensiva i posti disponibili sono 656, quelli occupati 171. I posti occupati negli altri reparti sono 1.620, quelli disponibili 3.160.