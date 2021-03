Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il tasso è dell'11.58%. Quaranta i morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 140

In Campania non si ferma la crescita della curva dei contagi. Ieri il bollettino dell'Unità di crisi regionale ha registrato 2.780 positivi su 23.988 tamponi. Il tasso è dell'11.58%. Quaranta i morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 140. Sostanzialmente stabili i posti di degenza occupati, 1.357.