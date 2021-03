Covid Campania, De Luca: "Siamo ormai in zona rossa"

"Il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali". Così il presidente della Regione Campania nella consueta diretta per gli aggiornamenti sulla situazione legata all'emergenza sanitaria

"Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook per il consueto aggiornamento settimanale sulla situazione legata all’emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA).

15:41 - De Luca: "Già oggi appesantimento situazione ospedali"

"Anche oggi abbiamo 2500 positivi e abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, come il Cardarelli, dove si riversa di tutto". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "La ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile", sottolinea De Luca chiamando in causa le varianti, soprattutto quella inglese che è "estremamente aggressiva e tocca la popolazione più giovane".

15:39 - Vaccini, De Luca: "C'è problema disabili e pazienti gravi"

"È pienamente in corso la campagna di vaccinazione, unica risposta vera che possiamo dare. Abbiamo aperto la piattaforma per le forze ordine, forze armate, la polizia penitenziaria. Rimane aperto il problema dei disabili, fasce di pazienti cardiopatici, oncologici, diabetici, il problema è la mancanza di vaccino". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

15:25 - De Luca: "Slittare amministrative? Politica calpesta scuola"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, definisce di "una gravità unica" la decisione al vaglio del Governo di spostare la data delle elezioni amministrative al 4 ottobre: "Il che significa la presentazione delle liste il 4 settembre e ancora una volta per quelli che dovrebbero essere mesi dedicati solo alla scuola ci sarà una totale distrazione delle istituzioni rispetto al problema della scuola". "E' una cosa di una gravità unica - ha detto in diretta Fb - pur sapendo che il periodo più tranquillo è l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio, ma siamo in Italia e le cose ragionevoli non si fanno". "Per l''ennesima volta la politica politicante deciderà di calpestare gli interessi della scuola - conclude - mi aspetterei che ci fosse una rivolta visto che quando si decide di chiudere una scuola per motivi sanitari ci sono ricorsi al Tar. Questa volta neanche una voce critica, una doppia vergogna".

15:15 - Vaccini, De Luca: "A lavoro per produrli in Campania"

"Si sta lavorando per la produzione del vaccino in Campania. Ci sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l'aiuto della Regione, un aiuto finanziario anche rilevante con tecnologie necessarie, i bio reattori in modo particolare per l'infilamento del vaccino". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "E' una operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento della stipula dell'accordo - spiega - ma stiamo lavorando in questa direzione, investire alcune decine di milioni di euro per la conversione aziendale che in modo da avere la possibilità di produrre vaccini in Campania

15:09 - De Luca: "Livelli di contagio enormi nella scuola"

"Siamo di fronte ad una variante di estrema pericolosità. Si sono registrati nei nostri territori livelli di contagio enormi nel mondo della scuola". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "La prima ragione dell'esplosione è questa, - spiega - vi è una diffusione generalizzata di varianti Covid in tutta Italia e come era ampiamente prevedibile. La Campania è tra le regioni più esposte perché siamo la regione a più alta densità abitativa. La seconda ragione sono i comportamenti scorretti".

15:01 - De Luca: "Alcuni sindaci grandi città non hanno fatto nulla"

Torna a parlare di "assenza di controlli" il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E punta il dito contro alcuni sindaci: "Ci sono sindaci di grandi città che non hanno fatto niente, niente, anzi fino a qualche giorno fa incentivavano aperture serali senza esercitare alcuna forma di controllo".

14:59 - De Luca: "Siamo ormai in zona rossa"

"Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile", ha aggiunto.