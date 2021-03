Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive c'è un posto letto occupato in più, mentre calano nella degenza

Cala a 9,93% il tasso di incidenza dei positivi in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi su 26.533 tamponi esaminati. Aumentano, invece i decessi: 40; 628 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive c'è un posto letto occupato in più, mentre calano nella degenza.