Ischia, aggredito durante lite per motivi di viabilità: 7 denunciati

I carabinieri hanno denunciato sette persone a Barano d’Ischia per un’aggressione ai danni di un 22enne avvenuta ieri sera. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale Rizzoli dove si trova tuttora in osservazione

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato sette persone a Barano d'Ischia (tutte ischitiane e di età compresa tra i 21 e i 36 anni) che ieri sera hanno aggredito un 22enne per una lite scoppiata per motivi di viabilità. I soggetti devono rispondere di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Sono stati anche sanzionati per inosservanza delle norme anti-covid. Uno di loro dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi poiché nella sua vettura è stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri. Il 22enne è stato ricoverato all'ospedale Rizzoli, dove si trova tuttora in osservazione.

La vicenda

I sette avevano sorpassato con una manovra azzardata l'auto della vittima che, dopo averli incrociati di nuovo, chiedeva di guidare ad andatura più moderata: per tutta risposta veniva aggredito con calci e pugni e veniva anche danneggiata la vettura. Alcuni amici della vittima hanno allertato i militari che intervenivano prontamente evitando conseguenze peggiori al ragazzo aggredito. I carabinieri hanno fermato quindi le sette persone.