Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:46 - Torre del Greco, 23 casi e tre decessi

Tre morti in 24 ore a causa del Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). È il responso del nuovo, drammatico bollettino emesso dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che al termine del consueto incontro al Centro operativo comunale ha sottolineato come a perdere la vita sono stati due 61enni e un 76enne. Sale dunque a quota 61 il numero delle vittime legate al Coronavirus a Torre del Greco da inizio pandemia, ben 41 nella cosiddetta seconda ondata (19 dei quali nel solo mese di dicembre). Il bilancio, già pesante, è ulteriormente aggravato dai 23 nuovi casi di positività riscontrati sempre nelle ultime 24 ore, solo in parte mitigati dalla comunicazione dell'avvenuta guarigione da parte di 21 soggetti precedentemente risultati contagi. Sulla scorta di questi dati, si attesta a quota 321 il numero complessivo dei cittadini attualmente positivi, quaranta dei quali risultano ospedalizzati.

7:22 - In Campania 691 nuovi contagi su 9.662 tamponi

I casi di positività in Campania ieri sono stati 691, di cui 596 asintomatici e 95 sintomatici, a fronte di 9.662 tamponi processati. Sono 28 i deceduti. Il totale positivi è dunque di 18.1259 a fronte di 191.7679 tamponi esaminati. Si registrano nelle ultime 24 ore 1097 guariti. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 120. I posti letto di degenza disponibili 3.160 (tra posti letto Covid e offerta privata) mentre quelli occupati son 1.571.