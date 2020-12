Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda i posti letto in regione, sono 656 quelli disponibili e 118 quelli occupati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti sono 3.160 quelli disponibili e 1.529 quelli occupati

Differenziazione degli orari d'ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale, interventi in materia di smart working e orario di lavoro, utilizzo del personale di protezione civile presso gli hotspot e gli istituti scolastici, gratuità della sosta sugli stalli a pagamento per i lavoratori della scuola secondaria. Sono le misure decise al termine dei tavoli svoltisi in Prefettura a Napoli in vista della ripresa delle attività scolastiche il 7 gennaio. Presieduta dal prefetto di Napoli Marco Valentini, si è svolta in modalità telematica la quarta riunione del tavolo per la mobilità attivato in Prefettura in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza del 75% della popolazione scolastica degli istituti secondari superiori. Hanno partecipato rappresentanti della Direzione generale per la mobilità della Regione Campania, dell'ufficio scolastico provinciale, del Comune di Napoli e dei Comuni che, nelle precedenti riunioni, avevano manifestato il rischio di potenziali criticità nei rispettivi territori in vista della scadenza prefissata, nonché delle principali aziende di trasporto pubblico. È prevista, in particolare, la diversificazione degli orari di ingresso a scuola, entro le ore 8, per una quota pari al 40% degli studenti e dalle ore 10, per una quota pari al 60%. E' data facoltà agli istituti scolastici di disporre, altresì, alternativamente, l'ingresso pomeridiano alle ore 14. La relativa organizzazione sarà assicurata dagli Istituti scolastici secondari superiori, previe indicazioni degli Uffici scolastici regionali e provinciali che recepiranno le indicazioni del tavolo.

Sono 791 i nuovi casi positivi a Covid -19 registrati nelle ultime ore in Campania su 10.815 tamponi eseguiti. Di questi 78 risultano sintomatici e 713 asintomatici. I decessi sono 25. Il totale positivi sale a 182.050, ed il totale dei tamponi eseguiti a 1.927.864. I nuovi guariti sono stati 3.039. Il totale dei morti è di 2.624. Il totale guariti è di 98.167. Per quanto riguarda la disponibilità regionale di posti letto, sono 656 disponibili e 118 occupati in terapia intensiva e 3.160 disponibili e 1.529 occupati negli altri reparti.