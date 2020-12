Maltempo in Campania, crolli e allagamenti in Irpinia

Ad Avellino il forte vento ha divelto le strutture per il drive-in allestite a Campo Genova da Asl ed Esercito per effettuare i tamponi: non sarà quindi possibile almeno nei prossimi giorni sottoporsi ai test

Il maltempo, che imperversa da ieri, ha provocato danni e allagamenti ad Avellino e in provincia. (IL MALTEMPO IN CAMPANIA - PREVISIONI)

In città il forte vento ha divelto le strutture per il drive-in allestite a Campo Genova da Asl ed Esercito per effettuare i tamponi: non sarà quindi possibile almeno nei prossimi giorni sottoporsi ai test, secondo il programma di screening. Decine poi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti o grossi rami spezzati dalle forti raffiche di vento. Disagi in via Ferriera, in via Francesco Tedesco e in piazza Kennedy. Allagamenti e colate di fango e detriti hanno interessato locali, garage e negozi.

La situazione in provincia

In provincia, le situazioni più critiche si registrano a San Martino Valle Caudina dove è crollato il balcone di un appartamento in uno dei complessi di edilizia popolare di via Giovanni Falcone. Fortunatamente non risultano feriti. Danni anche all'abitazione sottostante. Sul posto i carabinieri che hanno transennato la zona. Due famiglie sono state al momento evacuate, in attesa di stabilire l'entità del danno.

A Cervinara i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma per evitare il crollo del tetto di un edificio, a rischio a causa delle infiltrazioni.

Disagi anche a Montoro, dove la pioggia ha allagato anche un tratto del raccordo autostradale Avellino - Salerno. Allagamenti anche a Forino, nella frazione Celzi in particolare, dove i piani interrati e i locali terranei sono stati invasi dall'acqua e dal fango.