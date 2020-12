Maltempo, crolla facciata di uno stabile vicino Napoli: nessun ferito

L'incidente forse per effetto delle forti piogge cadute. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso verifiche ma non risulterebbero persone coinvolte

La facciata di un immobile disabitato e già in pessimo stato di conservazione è crollata questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli, forse per effetto delle forti piogge cadute in Campania. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso verifiche ma non risulterebbero persone coinvolte. (IL METEO IN CAMPANIA)

Mare mosso e vento forte, stop corse nel golfo di Napoli

Le avverse condizioni meteo marine ed il servizio ridotto dei giorni festivi stanno rendendo difficile in queste ore partire o raggiungere le isole di Ischia e Procida. Mentre Ischia è stata collegata con alcune corse di navi traghetto tra ieri ed oggi, per l'isola di Procida nelle ultime 36 ore è stato effettuato un solo collegamento in arrivo ed uno in partenza, con nave. Il mare molto mosso previsto renderà difficili i collegamenti marittimi per il resto della giornata di oggi e per quella di domani.

Allagamenti e crolli, gravi disagi nel Salernitano

Tantissimi i disati anche in provincia di Salerno. Strade interrotte, cimiteri chiusi e allagamenti in scantinati e sottopassi. È questa la situazione che si sta vivendo in molti comuni della zona. A Salerno, Pellezzano, Scala e Sapri, è stata disposta la chiusura del cimitero, mentre a Sarno il sindaco Giuseppe Canfora ha invitato la cittadinanza a evitare l'uso dei sottopassi che risultano allagati. Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, invece, sul suo profilo Fb, ha avvisato che la strada statale 88 nei pressi del confine con il Comune di Pellezzano, all'altezza delle Fonderie Pisano è bloccata a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo, che impedisce di proseguire lungo questo percorso. Allagamenti e disagi a Mercato San Severino, Scafati e a Pagani. A San Cipriano Picentino, in via Camporaso, c'è un albero caduto, per ora la strada è chiusa, gli operatori stanno intervenendo per la rimozione. Spostandosi a sud, a Sapri, per il momento la situazione regge. Il sindaco Antonio Gentile ha fatto pulire tutti i canali istruiti nei giorni scorsi dalle violente mareggiate e dalle forti piogge.