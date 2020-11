Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da mercoledì 25 è consentito in Campania il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché per la prima classe delle scuole primarie. Lo dispone un'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca.

Ieri sono stati 2.158 i nuovi contagi registrati in Campania su 15.739 tamponi effettuati. Tra i decessi anche il sindaco di Melito di Napoli Antonio Amente, positivo al coronavirus e ricoverato da due settimane. (DIRETTA - MAPPE DEL CONTAGIO)

Da mercoledì 25 è consentito in Campania il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché per la prima classe delle scuole primarie. Lo dispone un'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca sulla base dell'andamento della curva

epidemiologica rilevata dall'Unita' di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19. E' demandato alle Asl territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza della didattica in presenza.