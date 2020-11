Covid Napoli: centro gremito e bar pieni alla vigilia della zona rossa

Folla di persone oggi nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Napoli: Spaccanapoli, Piazza del Gesù e Piazza San Domenico Maggiore fino a San Gregorio Armeno, la 'via dei pastori', si presentano oggi gremite. Tanta gente anche nel quartiere Vomero, in molti alle prese con acquisti. Numerosi anche gli avventori nei bar e negli altri locali, forse anche per prendere un 'ultimo' caffè prima che scatti, domani, la zona rossa, così come stabilito dall'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)