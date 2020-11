Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

''Proprio perché la zona rossa era una decisione attesa mi sarei aspettato iniziative economiche forti o un segnale che alleviasse un po' le sofferenze sociali ed economiche in una città che è una polveriera. Rivolgo un appello al Governo a non sottovalutare questo aspetto'', ha detto il sindaco di Napoli

''Non è un giorno felice per la nostra regione ma è un giorno che può mettere in sicurezza maggiormente i nostri ospedali. La zona rossa era purtroppo attesa e anzi si è fatta troppo tardi perdendo giorni preziosi'', ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a SkyTg24. ''Proprio perché era una decisione attesa mi sarei aspettato che contestualmente alle restrizioni, il Governo avesse previsto iniziative economiche forti per immettere liquidità nelle tasche di gente stremata, dato che emerge anche dalle proteste di oggi, e che dunque arrivasse un segnale che alleviasse un po' le sofferenze sociali ed economiche in una città che è una polveriera. Rivolgo un appello al Governo a non sottovalutare questo aspetto'', ha concluso De Magistris. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:07 - De Magistris: “La città è una polveriera, il Governo immetta liquidità”

