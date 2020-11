Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Scatta la zona rossa per la Campania. Nuova stretta per contrastare la seconda ondata della pandemia di Coronavirus.

Intanto, de Magistris: "Siamo seduti non sotto un vulcano. ma sopra. La città è una polveriera e temo che a Roma non ne siano consapevoli".

Ieri si sono registrati 3.351 contagi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:28 - Scatta oggi la zona rossa in Campania



Scatta la zona rossa per la Campania. Nuova stretta per contrastare la seconda ondata della pandemia di Coronavirus. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà valida per due settimane e prevede una serie di misure, regole e restrizioni. Stop a ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Sono consentiti gli spostamenti legati a motivi di lavoro, necessità e salute, abbinati a un'autocertificazione. Chi si sposta senza un motivo valido rischia sanzioni fino a 400 euro. Portare fuori il cane è consentito. No agli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Inoltre, chiusi bar e ristoranti sette giorni su sette. Le regole permettono l'attività di asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio non è soggetta a restrizioni. Possono rimanere aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di necessità. Saracinesche alzate per aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi gli altri negozi e i centri estetici. Restano aperti i punti di somministrazione e alimenti lungo le autostrade o negli ospedali.

8:24 - Luigi de Magistris: "Seduti sopra un vulcano ma Roma non lo sa"

"Siamo seduti non sotto un vulcano. ma sopra. La città è una polveriera e temo che a Roma non ne siano consapevoli". Questo è un passaggio saliente dell'intervista del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a La Stampa. Secondo il primo cittadino partenopeo, che ha scritto in proposito al premier Giuseppe Conte, quello che occorre davvero sono risorse e che il sindaco le distribuisca. Napoli "è una città anarchica con la sua resilienza. Qui c'è una economia informale che negli ultimi anni era cresciuta grazie al turismo. Questi mesi l'hanno fiaccata. La gente è sconcertata, seriamente preoccupata e anche in tensione per il futuro".