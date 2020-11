Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il governatore: "Rispetto ad esempio al Veneto, che ha un milione in meno di abitanti rispetto alla Campania, abbiamo 16mila dipendenti in meno"

"Noi in Campania stiamo combattendo a mani nude. La Regione Campania rispetto ad esempio al Veneto, che ha un milione in meno di abitanti rispetto alla Campania, ha 16mila dipendenti in meno". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca

Intanto, in Campania ieri ci sono stati 3.771 contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:43 - Vincenzo De Luca: "La scelta del governo è stata sbagliata"

"Potevamo fare due scelte diversa: o la scelta della prevenzione o di seguire il contagio. Questa è la scelta del governo e, a mio parere, è stata scelta sbagliata". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Che tempo che fa. "Noi dobbiamo collaborare con il governo a condizione che ognuno faccia il suo dovere", ha aggiunto De Luca.

7:41 - Luigi de Magistris: "Posti letto? Dati non corrispondono"

''I numeri di posti letto non corrispondono a quelli che anche oggi sono stati forniti come dati ufficiali''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Non è l'Arena su La7, parlando della situazione della sanità campana. "Il ministro ha fatto gli accertamenti - ha aggiunto - e rapidamente si è passati dal giallo al rosso. Quindi che c'era qualcosa che non andava e che non va a me sembra assolutamente evidente". Il sindaco ha affermato: "si stanno alterando i dati anche in questi giorni perchè tra le terapie intensive che curiosamente aumentano ci sono quelle delle cliniche convenzionate che De Luca sta in qualche modo 'requisendo'".

7:36 - Vincenzo De Luca: "In Campania combattiamo a mani nude"

"Noi in Campania stiamo combattendo a mani nude. La Regione Campania rispetto ad esempio al Veneto, che ha un milione in meno di abitanti rispetto alla Campania, ha 16mila dipendenti in meno". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Che tempo che fa sull'emergenza Covid. "In queste condizioni abbiamo fatto un miracolo, abbiamo le terapie intensive con un tasso di occupazione che è di sotto del 30 per cento", ha proseguito De Luca. In riferimento alla vicenda del paziente morto nel bagno dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli ha aggiunto: "Questa è stata una immagine drammatica. Rinnovo il cordoglio alla famiglia della vittima. Il direttore generale ha fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Si faranno tutti gli accertamenti e si chiariranno le cause della morte". A giudizio di De Luca quello che è indegno "che quando c'è un deceduto per terra ci sia qualcuno che abbia lo stomaco di girare un video e poi postarlo sui social".

7:29 - Luigi de Magistris: "Con zona rossa forse riusciamo a salvare vite"

"Forse siamo riusciti a salvare delle vite umane se finalmente il Governo si è reso conto, non per colpa sua, che c'era qualcosa che non andava". Così Luigi de Magistris, a Non è l'Arena su La7, rispetto alla decisione di rendere la Campania zona rossa. "Io non sono il difensore d'ufficio del Governo, di cui a volte condivido le azioni e altre no - ha aggiunto - ma sinceramente arrivati a questo punto scaricare la responsabilità sul Governo è sbagliato. Credo che il ministro abbia compreso che questi dati purtroppo non erano veri".