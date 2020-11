Covid Campania, De Luca: “Chiesti 1.400 sanitari, arrivati in 7”

Protesta del governatore campano alla riunione con il ministro Boccia, alla quale partecipano Regioni, Comuni e Province. De Luca ha ribadito, inoltre, che la Campania non ha necessità di ospedali da campo ma di medici, avendo 14mila dipendenti in meno nella sanità

Proteste dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla riunione in videoconferenza del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con le Regioni, i Comuni (Anci) e le Province (Upi), a cui partecipano anche il commissario Domenico Arcuri, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. De Luca si è lamentato per la sproporzione tra la richiesta, formulata circa un mese fa dalla sua Regione, di 1.400 sanitari (600 medici e 800 infermieri) e il personale effettivamente inviato, che, stando a quanto da lui affermato, ammonta a sette anestesisti. Il presidente campano - secondo quanto si apprende - ha anche ribadito che la Campania non ha necessità di ospedali da campo ma di medici, avendo 14mila dipendenti in meno nella sanità. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)