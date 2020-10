Whirlpool Napoli, domani luci spente nella sede del Comune

Luci spente domani a Napoli a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, al Maschio Angioino e in Piazza Municipio. L'iniziativa - "fortemente voluta dal sindaco Luigi de Magistris e dall'assessore al Lavoro Monica Buonanno", si sottolinea - intende portare l'attenzione delle istituzioni e della popolazione sulla vicenda Whirlpool e sul dramma che rischiano di vivere i 400 lavoratori dello stabilimento di via Argine. L'invito poi è a replicare il gesto simbolico presso altre sedi istituzionali, aziendali, sindacali, sociali ma anche nelle case e negli uffici:

Le parole del sindaco Luigi de Magistris

"Se si chiude Whirlpool - spiegano il sindaco e l'assessore - si spegne Napoli. È inaccettabile e impensabile perdere le competenze e la comunità di lavoratori, soprattutto in una situazione delicata come quella di oggi, aggravata dalla pandemia che sta mettendo in ginocchio il Paese e i mercati. Se lasciamo andare via Whirlpool da Napoli, il tessuto produttivo locale subirà l'ennesimo colpo mortale. Il Governo ci ascolti e intervenga: c'è ancora tempo per non spegnere Napoli". La sollecitazione è "Spegniamo le luci in città a sostegno di Whirlpool il 30 ottobre dalle 19.00 e dimostriamo insieme che al buio della sconfitta si risponde con la luce delle lotte e delle vittorie".